19-летний боец СВО трагически погиб во время отпуска в Бурятии
В Бурятии погиб 19-летний десантник, вернувшийся в отпуск из зоны СВО
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В Бурятии трагически погиб участник специальной военной операции Данил Ипатьев, который вернулся в отпуск из зоны боевых действий. Солдату ВС РФ было всего 19 лет, он уехал на службу, взяв академический отпуск в Республиканском техникуме автомобильного транспорта, где учился с 2020 года, сообщает издание «Номер один».
Контракт с Министерством обороны Данил подписал в феврале 2024 года, служил стрелком и помощником гранатомётчика в парашютно-десантном взводе. В июле 2024 года он получил ранения. Детали смерти Данила не раскрываются. Прощание с ним состоится 6 апреля в его родном селе Усть-Брянь.
Ранее Life.ru рассказал, что в возрасте 31 года скончался депутат Госсовета Удмуртии и участник СВО Виктор Дьяков. У него осталась супруга и трое малолетних детей. Дьяков умер в результате трагического происшествия, но подробности трагедии не раскрываются.