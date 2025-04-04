19-летний боец СВО трагически погиб во время отпуска в Бурятии

В Бурятии трагически погиб участник специальной военной операции Данил Ипатьев, который вернулся в отпуск из зоны боевых действий. Солдату ВС РФ было всего 19 лет, он уехал на службу, взяв академический отпуск в Республиканском техникуме автомобильного транспорта, где учился с 2020 года, сообщает издание «Номер один».

Контракт с Министерством обороны Данил подписал в феврале 2024 года, служил стрелком и помощником гранатомётчика в парашютно-десантном взводе. В июле 2024 года он получил ранения. Детали смерти Данила не раскрываются. Прощание с ним состоится 6 апреля в его родном селе Усть-Брянь.