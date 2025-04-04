Суд оправдал режиссёра, которому грозило 25 лет тюрьмы из-за читки пьесы с ученицами

Самарский областной суд оправдал театрального режиссёра Григория Берсенева, которого обвинили в домогательствах к маленьким девочкам. Ему грозило до 25 лет тюрьмы, а в худшем случае — пожизненное лишение свободы.

Адвокатское бюро «Хальченко и партнёры», представляющее интересы Береснева в суде, сообщило, что режиссёр оказался под следствием из-за пробного чтения пьесы Ребекки Причард «Дворовая Девчонка» с ученицами. Они планировали решить, стоит ли использовать это произведение для театральной постановки. Береснев следил за тем, чтобы ученицы пропускали особенно неприемлемые сцены. Большинство девочек поддержали идею создания спектакля. Адаптированная версия пьесы была подготовлена уже через несколько дней. Однако одна из матерей девочек не согласилась с выбором и подала жалобу в прокуратуру, в результате чего режиссёр стал фигурантом девяти уголовных дел.

«В итоге Бересневу вменили сразу несколько статей УК, в том числе 132 — насильственные действия сексуального характера; 242 — распространение порнографии; 135 — совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух или более лиц, не достигших 14 лет; 156 — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Только вдумайтесь — режиссёру грозило 25 лет колонии за чтение пьесы», — написала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачёва в своём телеграм-канале.

В конечном итоге прокуратура отменила большинство обвинений против Берсеневa, сохранив только одно — «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Однако срок давности по этому делу истёк, что привело к прекращению уголовного дела. После обжалования со стороны адвокатов ситуация была пересмотрена, и суд вынес решение о невиновности режиссёра.