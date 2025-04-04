Филиал «Столовой № 1» на Лубянке закрыли на 90 дней после отравления посетителей

Два посетителя заболели острым гастроэнтеритом после обеда в филиале, расположенном рядом со станцией метро «Лубянка». По результатам проверки эксперты выявили 20 нарушений санитарных норм и правил. Среди основных проблем были обнаружены тараканы, отсутствие маркировки на продуктах, несоблюдение температурного режима и неправильное хранение еды. Также отмечалось, что помещение находится в запущенном состоянии, с видимыми следами пыли и ржавчины, уборка не проводится должным образом, а оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, планировка заведения не соответствует техническим требованиям, а в медицинских книжках сотрудников отсутствуют записи о вакцинации. В результате этих нарушений московская столовая была закрыта на три месяца.