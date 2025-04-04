Филиал «Столовой № 1» на Лубянке закрыли на 90 дней после отравления посетителей
Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
Посетители отравились в одном из филиалов «Столовой № 1» в Москве. В бюджетном заведении насчитали 20 нарушений СанПиН — его закрыли на 90 дней, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Два посетителя заболели острым гастроэнтеритом после обеда в филиале, расположенном рядом со станцией метро «Лубянка». По результатам проверки эксперты выявили 20 нарушений санитарных норм и правил. Среди основных проблем были обнаружены тараканы, отсутствие маркировки на продуктах, несоблюдение температурного режима и неправильное хранение еды. Также отмечалось, что помещение находится в запущенном состоянии, с видимыми следами пыли и ржавчины, уборка не проводится должным образом, а оборудование находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, планировка заведения не соответствует техническим требованиям, а в медицинских книжках сотрудников отсутствуют записи о вакцинации. В результате этих нарушений московская столовая была закрыта на три месяца.
Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Сеть «Столовая № 1», известная своими доступными ценами, работает и в других городах России. Например, стоимость таких блюд, как творожная запеканка и картофельное пюре, составляет около 100 рублей, а бокал вина — 150 рублей.
Ранее в Хабаровске возбудили уголовное дело, когда 25 учеников школы отравились едой из столовой. Врачи выявили у них кишечную инфекцию, однако госпитализация не потребовалась. В школе потом пришлось дезинфицировать столовую, кабинеты и места общего пользования.