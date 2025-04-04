Скелеты выдали учёным тайну «‎кары с небес», которая стёрла с лица земли Содом и Гоморру

Учёные проанализировали фрагменты древних городов Содома и Гоморры, которые по легенде уничтожил сам Бог за грехи их жителей. Специалисты пришли к выводу, что оба поселения с лица земли стёр взрыв сверху, мощность которого достигала 12—23 мегатонны. Это примерно как полторы-две советские «Царь-бомбы». Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

По словам исследователей, им удалось обнаружить полутораметровый слой, состоящий из сгоревшей органики и пепла. Проведя радиоуглеродный анализ, они сделали заявление, что образовался он приблизительно в 1650 до н.э., а внутри него покоятся раздробленные частицы скелетов.

«Крайняя степень расчленения и фрагментации скелетов», — высказались о своей находке учёные.

Археологи откопали осколки керамики, которая от жара начала превращаться в стекло, и маленькие куски сырцевого кирпича, начавшие пузыриться от большой температуры.

Эксперты решили, что древние города с лица земли стёр колоссальной мощности взрыв, пришедший откуда-то сверху. Судя по диаметру зоны поражения, мощность «‎кары с небес» составляла от 12 до 23 мегатонн. Более точно определить значение не представляется возможным, поскольку для этого необходимо знать угол, под которым взрывная волна и излучение от вспышки пришли к поверхности.