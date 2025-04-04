Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 12:25

Вертолёт и режим секретности: Вице-премьер Мантуров прилетел в Челябинск

URA.ru: Мантуров прибыл с рабочим визитом в Челябинск

Денис Мантуров. Обложка © Секретариат Д. Мантурова/ТАСС

Денис Мантуров. Обложка © Секретариат Д. Мантурова/ТАСС

Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. По информации URA.ru, он проведёт в регионе один день и посетит предприятия в Миассе.

В регион Мантуров прилетел на вертолёте, в связи с чем накануне на стадионе имени Елесиной в Челябинске была отработана посадка воздушного судна. Официальная программа поездки не разглашается, а в пресс-службе правительства Челябинской области отказались от комментариев.

Мантуров назвал возможное условие возвращения в РФ иностранных брендов
Мантуров назвал возможное условие возвращения в РФ иностранных брендов

Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко прибыл с визитом на Кубу в составе российской делегации. Поездка приурочена к важной дате – 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Политика России
  • Политика
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar