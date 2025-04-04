Вертолёт и режим секретности: Вице-премьер Мантуров прилетел в Челябинск
URA.ru: Мантуров прибыл с рабочим визитом в Челябинск
Денис Мантуров. Обложка © Секретариат Д. Мантурова/ТАСС
Первый вице-премьер Денис Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Челябинск. По информации URA.ru, он проведёт в регионе один день и посетит предприятия в Миассе.
В регион Мантуров прилетел на вертолёте, в связи с чем накануне на стадионе имени Елесиной в Челябинске была отработана посадка воздушного судна. Официальная программа поездки не разглашается, а в пресс-службе правительства Челябинской области отказались от комментариев.
Ранее стало известно, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко прибыл с визитом на Кубу в составе российской делегации. Поездка приурочена к важной дате – 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами.