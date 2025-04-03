Делегация РФ во главе с Дмитрием Чернышенко прибыла на Кубу с рабочим визитом

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл на Кубу в составе российской делегации. Поездка приурочена к 65-летию восстановления дипломатических отношений между державами. Её цель — укрепление двустороннего сотрудничества и развитие стратегического партнёрства, сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

«3-4 апреля Дмитрий Чернышенко посетит такие города, как Сантьяго-де-Куба и Гавана. Ключевым событием станет 22-е заседание Межправительственной российско-кубинской комиссии в Гаване под председательством российского вице-премьера и заместителя премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисаса Руиса», — говорится в публикации.