Премьер Израиля Нетаньяху прибыл в Венгрию, несмотря на ордер МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Венгрию. В аэропорту его встретил министр обороны европейского государства Криштоф Салаи-Бобровницки.

Эта поездка в Европу стала первой для Нетаньяху после выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что Будапешт не намерен исполнять решение МУС в отношении главы кабмина еврейского государства.