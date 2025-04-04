Восьмилетний индиец загрыз десятилетнего соседа до смерти
Times of India: В Индии 8-летний мальчик до смерти искусал 10-летнего соседа
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Восьмилетний ребёнок в Индии загрыз своего десятилетнего друга до смерти. Об этом пишет Times of India.
Трагедия произошла 2 апреля в штате Уттар-Прадеш в городе Лалитпур. 8-летний мальчик зашёл в гости к своему 10-летнему соседу, пока родители второго были в отъезде. Дети начали играть, поначалу всё было мирно, однако затем у ребят произошёл конфликт. Младший ребёнок набросился на приятеля и начал кусать его. Затем нападавший убежал, а пострадавший позвал на помощь. Прибежавшие соседи увидели, что он истекает кровью.
10-летнего ребёнка отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Агрессивного ребёнка отправили на психиатрическую экспертизу. Ему предъявлены обвинения в предумышленном убийстве.
Ранее Life.ru писал, что московские хирурги повторно пересадили фрагмент лица покусанному в Сочи мальчику. На следующей неделе ребёнка ждёт ещё одно хирургическое вмешательство.