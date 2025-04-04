Восьмилетний индиец загрыз десятилетнего соседа до смерти

Трагедия произошла 2 апреля в штате Уттар-Прадеш в городе Лалитпур. 8-летний мальчик зашёл в гости к своему 10-летнему соседу, пока родители второго были в отъезде. Дети начали играть, поначалу всё было мирно, однако затем у ребят произошёл конфликт. Младший ребёнок набросился на приятеля и начал кусать его. Затем нападавший убежал, а пострадавший позвал на помощь. Прибежавшие соседи увидели, что он истекает кровью.