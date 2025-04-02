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2 апреля, 20:32

Московские хирурги повторно пересадили фрагмент лица покусанному в Сочи мальчику

Покусанный собаками в сочинском СНТ «Авиатор» девятилетний Валентин Королёв перенёс очередную операцию. Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве повторно пересадили мальчику ткани лица, так как один из лоскутов не прижился.

«Операция не сложная, длилась всего час. Сын чувствует себя хорошо, всё прошло без осложнений», — отметил отец мальчика в беседе с РИА «Новости».

По словам Королёва-старшего, сын чувствует себя нормально и больше не нуждается в капельницах или инъекциях. Впереди мальчика ожидает ещё одна операция, намеченная на следующую неделю. Отец добавил, что Валя успевает удалённо учиться в школе.

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Напомним, в конце февраля агрессивные хаски напали на школьника и разорвали ему лицо в Адлере. В это время отец ждал сына у машины и даже не подозревал о нападении псов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Peter Porrini

Тимур Хингеев
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