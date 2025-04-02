Московские хирурги повторно пересадили фрагмент лица покусанному в Сочи мальчику

Покусанный собаками в сочинском СНТ «Авиатор» девятилетний Валентин Королёв перенёс очередную операцию. Хирурги Российской детской клинической больницы (РДКБ) в Москве повторно пересадили мальчику ткани лица, так как один из лоскутов не прижился.

«Операция не сложная, длилась всего час. Сын чувствует себя хорошо, всё прошло без осложнений», — отметил отец мальчика в беседе с РИА «Новости».