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4 апреля, 12:28

Задержанному за теракт подростку проломили висок в СИЗО Петербурга

Скорая помощь (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Скорая помощь (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

СК РФ завёл уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 17-летнего арестанта СИЗО №5 Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Молодого человека госпитализировали в больницу имени Рауфуса утром 20 марта с переломом височной кости, ушибом мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, пишет издание.

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда заключённому обнаружили быстро — он содержался в той же камере. Нападавший оказался ровесником пострадавшего. Следствие считает, что в ночь на 20 марта он ударил своего «соседа» головой о дверь. Сам нападавший оказался в заключении в феврале по статье об умышленном повреждении имущества, но вскоре к обвинению добавилось покушение на убийство, а вчера список пополнился умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.

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Напомним, что Life.ru уже писал о пострадавшем парне в конце прошлого года. Тогда стало известно, что неизвестный швырнул коктейль Молотова в окно почтового отделения по улице Большевиков в Санкт-Петербурге. К счастью, ущерб ограничился разбитым окном и оплавленной рамой, никто не пострадал. Злоумышленника вычислили и задержали спустя пару дней, ему предъявлены обвинения в теракте.

Юрий Лысенко
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