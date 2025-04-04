Задержанному за теракт подростку проломили висок в СИЗО Петербурга

СК РФ завёл уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 17-летнего арестанта СИЗО №5 Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Молодого человека госпитализировали в больницу имени Рауфуса утром 20 марта с переломом височной кости, ушибом мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи оценивают его состояние, как тяжёлое, пишет издание.

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда заключённому обнаружили быстро — он содержался в той же камере. Нападавший оказался ровесником пострадавшего. Следствие считает, что в ночь на 20 марта он ударил своего «соседа» головой о дверь. Сам нападавший оказался в заключении в феврале по статье об умышленном повреждении имущества, но вскоре к обвинению добавилось покушение на убийство, а вчера список пополнился умышленным причинением тяжкого вреда здоровью.