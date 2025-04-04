Ничего не изменится: В НАТО обнадёжили Киев в вопросе американской помощи
Рютте: Передача вооружений и разведданных на Украину будет продолжаться
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Поставки вооружений и развединформации из Штатов на Украину не остановятся, хотя американские представители не посетят заседание контактной группы по Незалежной 11 апреля в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции по итогам встреч руководителей МИД участвующих в альянсе стран.
«Ничего не изменится. Поток помощи США и разведданных будет продолжаться», — объявил он.
Ранее по поводу переговоров об урегулировании украинского конфликта высказалась глава МИД ЕС Кая Каллас. По её словам, госсекретарь США Марко Рубио дал гарантии, что Вашингтон не станет идти на уступки Москве, которые противоречили бы интересам Брюсселя или Киева.