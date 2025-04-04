Ничего не изменится: В НАТО обнадёжили Киев в вопросе американской помощи

Поставки вооружений и развединформации из Штатов на Украину не остановятся, хотя американские представители не посетят заседание контактной группы по Незалежной 11 апреля в Брюсселе. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции по итогам встреч руководителей МИД участвующих в альянсе стран.

«Ничего не изменится. Поток помощи США и разведданных будет продолжаться», — объявил он.