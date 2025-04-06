Убийца из Приморья заделался блогером и делает деньги на мерче по мотивам расчленения любимой

Убийца Виктор Коэн (фамилия при рождении — Половой), расчленивший свою девушку, зарабатывает на мерче с отсылками к этому жуткому преступлению, сообщает SHOT. Житель Владивостока, отсидевший десять лет за кровавую расправу над девушкой, ведёт в соцсетях блог на 30 тысяч человек. Там же он продвигает свой бренд, в «эстетике» которого глумится над своей жертвой.

Мерч от убийцы из Владивостока. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина создаёт одежду и сувенирную продукцию, например, с фотографиями своего допроса, где признаётся в убийстве, а также делает принты с мясорубкой — с помощью неё Половой хотел измельчить останки убитой им девушки, но потом выбрал топор. Преступник открыто признаётся, что получает удовольствие от внимания, которым его окружили после выхода из колонии, и записывает ролики с советами «Что делать, если вы убили человека».

Началась жуткая история ещё в ноябре 2011 года во Владивостоке, когда без вести пропала 26-летняя Галина Колядзинская. Только в 2014 году по подозрению в убийстве задержали её тогдашнего бойфренда — 26-летнего Виктора Полового. На допросе тот сознался в преступлении и подробно рассказал, как расчленял свою сожительницу, какими инструментами, и показал место, где сжигал останки.

Уже на суде убийца заявил, что дал признания якобы под пытками. Убедить судью не вышло — и он получил почти десять лет колонии. После освобождения Коэн с удовольствием раздаёт интервью и делает ролики, в которых глумится над своей жертвой и полицией, искавшей его три года.