ГД может обсудить законопроект о новом порядке призыва в Армию России
На пленарном заседании 8 апреля Госдума может обсудить во втором чтении законопроект, касающийся исполнения решения о призыве на срочную службу в течение года. Это информация была озвучена на заседании комитета Госдумы по обороне.
«Предложить Совету Государственной думы <…> включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении 8 апреля 2025 года», — отмечается в документе, передаёт ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому граждане, получившие повестку, но не призванные на службу, должны будут быть призваны в течение года. Поправки разработаны Андреем Картаполовым и касаются закона «О воинской обязанности». Инициатор считает, что это сократит число сотрудников, задействованных в призыве.
Shutterstock / FOTODOM / Andrey Solovev