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4 апреля, 13:14

ГД может обсудить законопроект о новом порядке призыва в Армию России

На пленарном заседании 8 апреля Госдума может обсудить во втором чтении законопроект, касающийся исполнения решения о призыве на срочную службу в течение года. Это информация была озвучена на заседании комитета Госдумы по обороне.

«Предложить Совету Государственной думы <…> включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении 8 апреля 2025 года», — отмечается в документе, передаёт ТАСС.

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Ранее Life.ru сообщал, что правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому граждане, получившие повестку, но не призванные на службу, должны будут быть призваны в течение года. Поправки разработаны Андреем Картаполовым и касаются закона «О воинской обязанности». Инициатор считает, что это сократит число сотрудников, задействованных в призыве.

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Shutterstock / FOTODOM / Andrey Solovev

Александра Мышляева
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