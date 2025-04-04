ГД может обсудить законопроект о новом порядке призыва в Армию России

На пленарном заседании 8 апреля Госдума может обсудить во втором чтении законопроект, касающийся исполнения решения о призыве на срочную службу в течение года. Это информация была озвучена на заседании комитета Госдумы по обороне.

«Предложить Совету Государственной думы <…> включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении 8 апреля 2025 года», — отмечается в документе, передаёт ТАСС.