В Москве состоялась церемония награждения премии «Серебряный лучник – Агро»

В Москве прошла первая церемония награждения специализированной премией в сфере агрокоммуникаций «Серебряный лучник – Агро», учреждённой совместно с Россельхозбанком. Мероприятие состоялось 2 апреля в новом корпусе цифровых технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова и собрало ведущих представителей агропромышленного комплекса, медиа и гастрономической индустрии.

На конкурс поступило 180 проектов и 1200 профессиональных фотографий, которые станут основой для создания первого отраслевого фотобанка. Жюри под председательством Владимира Соловьёва, главы Союза журналистов России, оценивало работы по четырём направлениям: коммуникационные и медиапроекты, студенческие инициативы и фотоконкурс. Среди почётных членов жюри были руководитель маркетинга Россельхозбанка Инна Корягина и известный ресторатор Константин Ивлев.

Особое внимание привлекли инновационные проекты, такие как кейс о клонировании телёнка Звёздочки от компании «Прогресс-агро» и масштабный фестиваль хмеля «Зелёное золото России» из Чувашии. В гастрономической номинации отличились сериал «Еда наших» и проект «Русский завтрак». Среди региональных инициатив жюри отметило «Ботаническую тропу» от Абрау-Дюрсо и программу «Жить и работать на своей земле» группы компаний «Агропромкомплектация».

Студенческая секция премии выявила талантливых молодых специалистов. Студентка МГУ Яна Лазарева представила лучший кейс по привлечению клиентов из гастрономического бизнеса, а студенты СФУ Мария Мирошникова и Кристина Куцевалова разработали эффективную стратегию популяризации Россельхозбанка среди молодёжи.

Руководитель маркетингового блока Россельхозбанка Инна Корягина подчеркнула, что современный агробизнес в России не только демонстрирует впечатляющие производственные показатели, но и активно развивает креативные коммуникационные проекты, меняя восприятие отрасли в обществе. По её словам, подобные инициативы делают сельское хозяйство привлекательным для молодых специалистов и инвесторов.