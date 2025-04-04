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4 апреля, 13:33

На AtomSkills представили робосистемы атомного энергокомплекса IV поколения

На AtomSkills представили робосистемы атомного энергокомплекса IV поколения. Фото © Предоставлено Life.ru

На AtomSkills представили робосистемы атомного энергокомплекса IV поколения. Фото © Предоставлено Life.ru

На мероприятии AtomSkills представили роботизированные системы атомной энергетики четвёртого поколения. В рамках профориентационного направления на отраслевом чемпионате профессионального мастерства в Екатеринбурге демонстрируется учебно-демонстрационный робот-конструктор, который моделирует функционирование линии по производству топлива, сообщили в «Росатоме».

«На интерактивной презентации мы показываем не просто проект, а реальные объекты атомного энергокомплекса, которые полным ходом возводятся в Северске на площадке Сибирского химкомбината. Наш робоконструктор — демонстрация технологий будущего безлюдного производства», — рассказала советник отдела управления персоналом АО «Прорыв» Марианна Красных.

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А ранее Life.ru сообщал, что исследователи из Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) разработали систему для посадки дронов без использования GPS. Они создали алгоритмы, которые анализируют изображения и обеспечивают автономную посадку беспилотников. Это решение особенно важно в ситуациях, когда сигнал спутниковой навигации отсутствует.

Александра Мышляева
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