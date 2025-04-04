Студентка из США съела сэндвич в веганском кафе в Риме и умерла

В Риме 21-летняя студентка из США умерла после того, как съела сэндвич в веганском ресторане, сообщает издание Wanted in Rome. Предварительно установлено, что причиной смерти стала аллергическая реакция на орехи кешью.

Она начала ощущать симптомы анафилактического шока ещё в кафе и поспешила вернуться в общежитие, но упала на улице и потеряла сознание. Её соотечественники попытались оказать ей помощь, но у них не получилось. Прибывшая скорая помощь также не смогла спасти девушку — она скончалась на месте.

Считается, что трагедия могла произойти из-за недопонимания между студенткой и работниками кафе, вероятно, из-за языкового барьера. Возможно, девушка не осознала, что в сэндвиче были ингредиенты, которые ей противопоказаны.