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4 апреля, 13:43

Студентка из США съела сэндвич в веганском кафе в Риме и умерла

В Риме 21-летняя студентка из США умерла после того, как съела сэндвич в веганском ресторане, сообщает издание Wanted in Rome. Предварительно установлено, что причиной смерти стала аллергическая реакция на орехи кешью.

Она начала ощущать симптомы анафилактического шока ещё в кафе и поспешила вернуться в общежитие, но упала на улице и потеряла сознание. Её соотечественники попытались оказать ей помощь, но у них не получилось. Прибывшая скорая помощь также не смогла спасти девушку — она скончалась на месте.

Считается, что трагедия могла произойти из-за недопонимания между студенткой и работниками кафе, вероятно, из-за языкового барьера. Возможно, девушка не осознала, что в сэндвиче были ингредиенты, которые ей противопоказаны.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Москве вьетнамский рабочий скончался после того, как съел манго. Мужчина приобрёл фрукт в магазине неподалёку от дома и во время обеда почувствовал себя плохо. Вскоре он начал задыхаться, его жена вызвала скорую помощь. Однако врачи только констатировали смерть. У Чона не было аллергий на манго, которое является обычным фруктом для его родины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Александра Мышляева
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