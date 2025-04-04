Эрнст сравнил опасность бесконтрольного развития ИИ с угрозой ядерной войны

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст высказал серьёзные опасения по поводу неконтролируемого развития искусственного интеллекта, сравнив потенциальную угрозу с рисками ядерной войны. Во время выступления на федеральном форуме ArtMasters он отметил, что человечество пока не осознаёт всей опасности, которую может представлять ИИ.

«Уповать сильно на ИИ не надо. Действительно, он добавит нам сильно визуальности. Но в какой-то момент если у нас не хватит ума, как много у кого, то у нас будут огромные проблемы с искусственным интеллектом», — заявил Эрнст.

Спикер подчеркнул, что Первый канал уже четыре года активно изучает возможности нейросетей. В новом сезоне телешоу «Фантастика» планируется выпуск двух проектов, непосредственно связанных с искусственным интеллектом. При этом медиаменеджер выразил убеждение, что ИИ пока не способен создавать что-то лучше человеческого разума, но предупредил о потенциальной опасности: ИИ может быстро понять, что люди ему мешают, и захочет избавиться от человечества.

Несмотря на эти опасения, Эрнст призвал не рассматривать его как противника технологий. Он отметил, что искусственный интеллект уже сейчас приносит значительную пользу в различных сферах, включая кинопроизводство, телевидение, медицину и даже военное дело. Проблема в том, что люди, используя новые технологии, часто забывают смотреть вперёд и оценивать долгосрочные последствия, резюмировал он.