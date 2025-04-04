Каждая четвёртая пачка сливочного масла в России оказалась некачественной

Четверть продаваемого в России сливочного масла оказалась не соответствующей стандартам. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Россельхознадзором молочной продукции в 2024 году.

Всего специалисты отобрали 10199 образцов продукции. Выяснилось, что в 13,09% (в 2023 году было 12,04%) есть несоответствия составу. Больше всего «отличилось» сливочное масло (24,82% проб с нарушениями). Самые распространённые из них — несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, наличие не заявленных в составе крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот. Также в ряде образцов нашли запрещённую в РФ микробную трансглютаминазу.

«Представленные данные отражают исключительно процент выявленных нарушений по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции», — прокомментировали исследование в Минэкономразвития.

Там добавили, что на основе полученных данных нельзя делать выводы о состоянии рынка в целом. В Россельхознадзоре уточнили, что среди отечественных производителей 15,37% образцов не соответствуют составу.

Продукция для исследования приобретались в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф», «Сезон» и других в десяти регионах России. Сотрудники Россельхознадзора по итогам исследования провели четыре выездные проверки и 353 профилактических мероприятия. Вынесено 15 постановлений об административных правонарушениях и 45 предостережений о недопустимости нарушений, а 18 пользователям заблокировали доступ в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.