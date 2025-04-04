Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 14:04

В Японии депутат получила 8 тысяч писем с угрозами за 4 дня из-за прокладок

SCMP: Депутат из Японии получила восемь тысяч угроз из-за поста о прокладках

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Японский депутат Аяка Йошида столкнулась с массовыми угрозами после предложения сделать гигиенические прокладки бесплатными в общественных туалетах. По данным South China Morning Post, она получила около 8000 однотипных электронных писем с угрозами.

Как пишет издание, инцидент произошел после того, как 25 марта Йошида заявила в социальных сетях о необходимости обеспечить бесплатный доступ к прокладкам, аналогично туалетной бумаге. Её публикация вызвала резкую негативную реакцию, и в течение четырёх дней на её электронную почту ежеминутно приходили однотипные гневные сообщения и угрозы.

Также волна писем обрушилась и на адрес ассамблеи префектуры Миэ, членом которой является 27-летняя Йошида. Примечательно, что все тысячи посланий отправлялись с одного и того же адреса.

В одном из писем было сказано: «Я убью члена ассамблеи Аяку Йошида, которая не носит с собой прокладки, будучи достаточно взрослой, чтобы думать об этом!». Политик призналась, что угрозы серьёзно мешают её работе, поэтому она была вынуждена обратиться за помощью в полицию. Правоохранители начали расследование.

Зуд, жжение, боль: Россиянка подхватила омерзительную заразу из-за экопрокладки
Зуд, жжение, боль: Россиянка подхватила омерзительную заразу из-за экопрокладки

Ранее сообщалось, что интернет-травля одногруппников вышла боком студентке МГУ. Суд оштрафовал её на 9 тысяч рублей за оскорбительные посты в соцсетях, направленные против двух других студентов.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Япония
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar