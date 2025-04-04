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4 апреля, 14:26

Дочь Деми Мур призналась, что спит с матерью и принимает ванну с сёстрами

Румер Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис и Скаут Уиллис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

Румер Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис и Скаут Уиллис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency

36-летняя дочь голливудских актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала, что иногда вместе с сёстрами остаются у звёздной мамы с ночёвкой, спят с ней в одной кровати и даже принимают вместе ванну. Этим откровением она поделилась в подкасте What In the Winkler!, где говорила о своём счастливом детстве.

«Люди могут подумать, что это безумие и странно, но я так не считаю», — подчеркнула Румер.

Тест: Заядлый киногуру легко найдёт всех «крепких орешков» Брюса Уиллиса в этих 8 кадрах из фильмов
Тест: Заядлый киногуру легко найдёт всех «крепких орешков» Брюса Уиллиса в этих 8 кадрах из фильмов

19 марта у Брюса Уиллиса был день рождения — культовому американскому актёру исполнилось 70 лет. Life.ru поговорил с врачом-терапевтом Андреем Звонковым о том, как «крепкий орешек» оказался сломлен страшным диагнозом — деменцией.

Юрий Лысенко
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