Дочь Деми Мур призналась, что спит с матерью и принимает ванну с сёстрами

36-летняя дочь голливудских актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала, что иногда вместе с сёстрами остаются у звёздной мамы с ночёвкой, спят с ней в одной кровати и даже принимают вместе ванну. Этим откровением она поделилась в подкасте What In the Winkler!, где говорила о своём счастливом детстве.