Дочь Деми Мур призналась, что спит с матерью и принимает ванну с сёстрами
Румер Уиллис, Деми Мур, Талула Уиллис и Скаут Уиллис. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Featureflash Photo Agency
36-летняя дочь голливудских актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур рассказала, что иногда вместе с сёстрами остаются у звёздной мамы с ночёвкой, спят с ней в одной кровати и даже принимают вместе ванну. Этим откровением она поделилась в подкасте What In the Winkler!, где говорила о своём счастливом детстве.
«Люди могут подумать, что это безумие и странно, но я так не считаю», — подчеркнула Румер.
19 марта у Брюса Уиллиса был день рождения — культовому американскому актёру исполнилось 70 лет. Life.ru поговорил с врачом-терапевтом Андреем Звонковым о том, как «крепкий орешек» оказался сломлен страшным диагнозом — деменцией.