Киллер Гоша Крокодил получил срок за кровавую бойню в московской сауне в 90-х

Спустя 30 лет вынесен приговор по делу о массовом убийстве в сауне на Бережковской набережной в Москве. 54-летний киллер из 90-х Игорь Батенев — более известный в криминальных кругах как Гоша Крокодил — получил 17 лет колонии строгого режима за расстрел шестерых человек в далёком 1994 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Кадры с места преступления. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Согласно материалам дела, за солидное денежное вознаграждение Батенев и трое его сообщников (ныне покойных) вступили в преступный сговор с целью убийства четырёх человек. 30 апреля 1994 года, выследив жертв, вооружённая ТТ и иностранным револьвером группа прибыла к спортивному комплексу на Бережковской набережной. Преступники устроили кровавую расправу над всеми, кто оказался в помещении.

Проникнув в здание, Батенев и его сообщники безжалостно расправились с тремя людьми на первом этаже. Затем они поднялись на второй этаж и в бильярдной расстреляли ещё шестерых. После этого они скрылись с места преступления.

Шесть человек погибли от смертельных ранений на месте. Троих тяжелораненых удалось спасти благодаря своевременной медицинской помощи.