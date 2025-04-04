Киллер-пожизненник Бобёр вышел из тюрьмы спустя 24 года и бежал из Молдавии
Пожизненно осуждённый киллер Радулов бежал из Молдавии после освобождения по УДО
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Юрий Радулов
Из Молдавии сбежал глава одной из самых кровавых молдавских группировок Юрий Радулов по прозвищу Бобёр. Его ОПГ занималась заказными убийствами, сообщает trm.md со ссылкой на пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Диану Фецко.
На счету группировки Радулова 10 заказных убийств и 11 покушений на убийство. Районный суд Оргеева в середине марта условно-досрочно выпустил киллера-пожизненника из тюрьмы спустя 24 года отсидки. Он терять время не стал и 16 марта покинул страну. Фецко заявила, что ограничений на передвижения убийцы наложено не было.
«Я хотела бы отметить, что на сегодняшний день полиция не получала никаких запросов от суда или других учреждений об обеспечении в его отношении определённых ограничительных мер», — отметила Фетко.
Жертвами Радулова и бандитов из его группировки были бизнесмены и криминальные авторитеты. Он орудовал в 90-е годы и был известен по всей Румынии. Когда дело запахло керосином, он сбежал из Молдавии вместе с членами своей группы, после чего был объявлен в международный розыск. Его задержали в Болгарии и экстрагировали в Кишинёв. В итоге его группировка была ликвидирована, а все её члены отправились в тюрьму, как и сам Бобёр. Но теперь двери в свободную жизнь отворились перед ним вновь.
Для молдавских властей гораздо более опасным преступником оказалась глава Гагаузии Гуцул, которую задержали в аэропорту Кишинёва. Она назвала инцидент политической местью за то, что её страна не хочет плясать под дудку молдавских властей. В Москве даже прошёл митинг у посольства Молдавии, где протестующие требовали освободить политика.