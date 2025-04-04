Киллер-пожизненник Бобёр вышел из тюрьмы спустя 24 года и бежал из Молдавии

На счету группировки Радулова 10 заказных убийств и 11 покушений на убийство. Районный суд Оргеева в середине марта условно-досрочно выпустил киллера-пожизненника из тюрьмы спустя 24 года отсидки. Он терять время не стал и 16 марта покинул страну. Фецко заявила, что ограничений на передвижения убийцы наложено не было.

Жертвами Радулова и бандитов из его группировки были бизнесмены и криминальные авторитеты. Он орудовал в 90-е годы и был известен по всей Румынии. Когда дело запахло керосином, он сбежал из Молдавии вместе с членами своей группы, после чего был объявлен в международный розыск. Его задержали в Болгарии и экстрагировали в Кишинёв. В итоге его группировка была ликвидирована, а все её члены отправились в тюрьму, как и сам Бобёр. Но теперь двери в свободную жизнь отворились перед ним вновь.