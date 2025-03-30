«Такой демократии нам не надо»: Протестующие из-за ареста Гуцул призвали прекратить беззаконие
Депутат Терзи: Арест Гуцул нарушает законы Молдавии
Сегодня у Посольства Молдавии в Москве проходит митинг против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Депутат двух созывов Гагаузии Фёдор Терзи отметил, что, не являясь ни сторонником Гуцул, ни сторонником президента Молдавии Майи Санду, он выступает против того, чтобы власти страны могли арестовывать любого несогласного в аэропорту Кишинёва.
По его словам, Гуцул честно победила на выборах, за неё проголосовал народ, поэтому арест политика незаконен и глуп, ведь нарушает не одну статью конституции.
Протестующие из-за ареста Гуцул призвали прекратить беззаконие в Молдавии. Видео © Life.ru
«Прошу власти Молдовы и международные организации перевести ситуацию в правовое, демократическое русло. Сегодня во все колокола бьют, что внедряют демократию. Такой демократии нам не надо», — сказал он в беседе с корреспондентом Life.ru.
Как добавил вице-президент Межрегиональной общественной организации «Союз гагаузов» Юрий Петкович, сегодня молдаване на родине находятся в очень сложной общественно-политической и социально-экономической ситуации. По его словам, протестующие требуют от властей республики нормализации ситуации в стране и налаживания контактов с Гагаузией.
Напомним, что Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинёва 25 марта. Как оказалось, её имя попало в список лиц, которым запрещён выезд из страны. Политик уже обратилась к президенту РФ Путину, чтобы тот повлиял на молдавские власти и помог ей выйти из-под ареста. Сама она назвала случившееся политической местью, заявив, что Гагаузия не прогнётся под Кишинёв. Сегодня молдавская диаспора вышла на митинг в Москве, чтобы убедить власти пересмотреть решение в отношении политика.
Life.ru