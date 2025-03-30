«Такой демократии нам не надо»: Протестующие из-за ареста Гуцул призвали прекратить беззаконие

Сегодня у Посольства Молдавии в Москве проходит митинг против ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул. Депутат двух созывов Гагаузии Фёдор Терзи отметил, что, не являясь ни сторонником Гуцул, ни сторонником президента Молдавии Майи Санду, он выступает против того, чтобы власти страны могли арестовывать любого несогласного в аэропорту Кишинёва.

По его словам, Гуцул честно победила на выборах, за неё проголосовал народ, поэтому арест политика незаконен и глуп, ведь нарушает не одну статью конституции.

Протестующие из-за ареста Гуцул призвали прекратить беззаконие в Молдавии. Видео © Life.ru

«Прошу власти Молдовы и международные организации перевести ситуацию в правовое, демократическое русло. Сегодня во все колокола бьют, что внедряют демократию. Такой демократии нам не надо», — сказал он в беседе с корреспондентом Life.ru.