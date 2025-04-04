Перенос муниципальных выборов назвали лучшим решением для туризма в Абхазии

Перенос муниципальных выборов в парламент Абхазии обусловлен, в первую очередь, общественно-политическим перенапряжением, которое здорово измотало общество. Кроме того, данное решение принято чтобы чуть-чуть отдохнуть от политических баталий и достойно выдержать большой курортный и туристический сезон. Об этом Life.ru заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.

«Мы знаем, что с большим трудом, но благодаря именно мудрости народа, Абхазии удалось пройти через тяжелейший политический кризис. Попытка госпереворота прошлой осенью, назначение досрочных президентских выборов, очень тяжёлая президентская кампания со всеми, так сказать, нюансами — мы это тоже помним. И надо сказать, что именно благодаря мудрости абхазского народа удалось этот кризис преодолеть», — объяснил эксперт.

Курортный сезон, который начнётся в ближайшее время в стране, это основная статья бюджетных доходов и очень важный период для Абхазии. Кроме того, государству и действующим властям удалось договориться о более тесном взаимодействии с Россией. Например, огромное значение играет регулярное авиасообщение с Сухумом, что подтверждает большой поток российских туристов в 2025 году.

«Когда страна, маленькая страна, живёт в таком ритме, когда у неё основная деятельность заключается вокруг туристического сезона, высокого сезона, то стоит проводить все внутренние процедуры именно осенью или зимой. Об этом, собственно, и говорили выступающие парламентарии на заседании», — добавил Мартынов.

При этом идею народного собрания о переносе выборов поддержали все присутствующие и депутаты всех фракций, что является абсолютным единодушным решением.