Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 12:45

Народное собрание Абхазии отложило муниципальные выборы до 8 ноября 2025 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinokurov Alexandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vinokurov Alexandr

В Республике Абхазия перенесли проведение муниципальных выборов в парламент до 8 ноября 2025 года в связи со стабилизацией политической и социальной обстановки в стране. Такое решение, принятое Народным собранием, позволит взять обществу небольшую паузу, а кандидатам разработать новые стратегии с учётом обновлённых приоритетов государства.

Кроме того, изменение даты даст возможность избирательной системе восстановить баланс, предотвратить перегрузки и подготовиться к избирательной кампании в более спокойной и продуктивной атмосфере.

Также одним из значительных факторов переноса выборов стало желание властей создать благоприятные условия для успешного туристического сезона, который играет важную роль в экономике республики. Если Абхазия успешно завершит летний период без политических потрясений, это позволит ей уверенно перейти в осенний сезон с новыми ресурсами и ясными политическими направлениями.

Названа дата открытия регулярного авиасообщения между РФ и Абхазией
Названа дата открытия регулярного авиасообщения между РФ и Абхазией

Напомним, что недавно в Абхазии завершились президентские выборы и в результате второго тура в начале марта президентом был избран Бадра Гунба, который получил почти 57% голосов. Его соперник, Адгур Ардзинба, набрал 43,15%. Владимир Путин уже провёл личную встречу с Гунбой в Кремле и поздравил его с победой на выборах.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Абхазия
  • Другие новости
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar