Народное собрание Абхазии отложило муниципальные выборы до 8 ноября 2025 года
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В Республике Абхазия перенесли проведение муниципальных выборов в парламент до 8 ноября 2025 года в связи со стабилизацией политической и социальной обстановки в стране. Такое решение, принятое Народным собранием, позволит взять обществу небольшую паузу, а кандидатам разработать новые стратегии с учётом обновлённых приоритетов государства.
Кроме того, изменение даты даст возможность избирательной системе восстановить баланс, предотвратить перегрузки и подготовиться к избирательной кампании в более спокойной и продуктивной атмосфере.
Также одним из значительных факторов переноса выборов стало желание властей создать благоприятные условия для успешного туристического сезона, который играет важную роль в экономике республики. Если Абхазия успешно завершит летний период без политических потрясений, это позволит ей уверенно перейти в осенний сезон с новыми ресурсами и ясными политическими направлениями.
Напомним, что недавно в Абхазии завершились президентские выборы и в результате второго тура в начале марта президентом был избран Бадра Гунба, который получил почти 57% голосов. Его соперник, Адгур Ардзинба, набрал 43,15%. Владимир Путин уже провёл личную встречу с Гунбой в Кремле и поздравил его с победой на выборах.