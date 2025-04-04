Народное собрание Абхазии отложило муниципальные выборы до 8 ноября 2025 года

В Республике Абхазия перенесли проведение муниципальных выборов в парламент до 8 ноября 2025 года в связи со стабилизацией политической и социальной обстановки в стране. Такое решение, принятое Народным собранием, позволит взять обществу небольшую паузу, а кандидатам разработать новые стратегии с учётом обновлённых приоритетов государства.

Кроме того, изменение даты даст возможность избирательной системе восстановить баланс, предотвратить перегрузки и подготовиться к избирательной кампании в более спокойной и продуктивной атмосфере.