Бадра Гунба официально вступил в должность президента Абхазии

Бадра Гунба, одержавший победу на выборах 2 марта, официально стал президентом Республики Абхазия. Церемония его инаугурации прошла в актовом зале правительства в Сухуме, где он произнес присягу, положив руку на Конституцию. После этого спикер парламента Лаша Ашуба вручил ему символы власти: штандарт президента, печать с гербом государства и надписью «Президент Республики Абхазия», шашку, представляющую главнокомандующего Вооруженными силами, а также традиционный абхазский посох (алабаша), символизирующий мудрость и мир.

«Я присягаю многонациональному народу Абхазии, что приложу все свои знания и усилия для его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности я буду строго следовать Конституции Республики Абхазия и выступать гарантом ее исполнения всеми органами власти, а также соблюдения прав и свобод всех граждан республики», — приводят слова его присяги местные сми.

В своем обращении к соотечественникам после церемонии инаугурации Гунба отметил, что осознаёт всю ответственность, которую влечёт этот пост. Он поблагодарил народу Абзахии за проявленную во время избирательной кампании мудрость, и подчеркнул, что несмотря на возникшие разногласия и политические конфликты, сообща, им удалось сохранить стабильность в стране.