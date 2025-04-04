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4 апреля, 14:58

Ответ Путина: В Китае впечатлились залпами «Варяга» на фоне визита Хегсета в Токио

NE: Россия ответила на провокации Токио залпами крейсера «Варяг» в Японском море

Российский ракетный крейсер «Варяг» в Японском море. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Российский ракетный крейсер «Варяг» в Японском море. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Ракетный крейсер ВМФ России «Варяг» устроил впечатляющую демонстрацию силы в Японском море, совершив несколько артиллерийских залпов в рамках учений. Об этом пишет китайское издание NetEase.

Боевой корабль российского флота открыл интенсивный огонь из орудий на фоне визита в Японию главы Пентагона Пита Хегсета. Он призывал Токио нарастить расходы на оборону и способствовать росту влияния США в акватории Японского моря. Портал воспринял залпы «Варяга» как ответ президента России на совместную провокацию Штатов и Страны восходящего солнца, а также неоднократные дерзкие действия японцев вблизи Курильских островов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Пит Хегсет не планирует посещать запланированную на 11 апреля встречу международной коалиции по оказанию помощи Киеву, которая должна состояться в Брюсселе. На саммите в формате «Рамштайн» не будет присутствовать ни одного высокопоставленного представителя от американского Минобороны.

Юрий Лысенко
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