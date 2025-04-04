Ответ Путина: В Китае впечатлились залпами «Варяга» на фоне визита Хегсета в Токио
NE: Россия ответила на провокации Токио залпами крейсера «Варяг» в Японском море
Российский ракетный крейсер «Варяг» в Японском море. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Ракетный крейсер ВМФ России «Варяг» устроил впечатляющую демонстрацию силы в Японском море, совершив несколько артиллерийских залпов в рамках учений. Об этом пишет китайское издание NetEase.
Боевой корабль российского флота открыл интенсивный огонь из орудий на фоне визита в Японию главы Пентагона Пита Хегсета. Он призывал Токио нарастить расходы на оборону и способствовать росту влияния США в акватории Японского моря. Портал воспринял залпы «Варяга» как ответ президента России на совместную провокацию Штатов и Страны восходящего солнца, а также неоднократные дерзкие действия японцев вблизи Курильских островов.
Ранее Life.ru рассказывал, что Пит Хегсет не планирует посещать запланированную на 11 апреля встречу международной коалиции по оказанию помощи Киеву, которая должна состояться в Брюсселе. На саммите в формате «Рамштайн» не будет присутствовать ни одного высокопоставленного представителя от американского Минобороны.