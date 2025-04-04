Ракетный крейсер ВМФ России «Варяг» устроил впечатляющую демонстрацию силы в Японском море, совершив несколько артиллерийских залпов в рамках учений. Об этом пишет китайское издание NetEase.

Боевой корабль российского флота открыл интенсивный огонь из орудий на фоне визита в Японию главы Пентагона Пита Хегсета. Он призывал Токио нарастить расходы на оборону и способствовать росту влияния США в акватории Японского моря. Портал воспринял залпы «Варяга» как ответ президента России на совместную провокацию Штатов и Страны восходящего солнца, а также неоднократные дерзкие действия японцев вблизи Курильских островов.