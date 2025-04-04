Снаряд ВСУ повредил мост в Брянской области
Реактивный снаряд (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974
Реактивный снаряд ВСУ повредил мост в Брянской области. Местные жители не пострадали, уведомил в личном телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет. В результате удара реактивным снарядом, между сёлами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа повреждён мост, который предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей», — указано в публикации.
Напомним, что Брянская область подвергается атаке ВСУ не первый раз за день. В результате ночного налёта беспилотников в селе Берёзка в Трубчевском районе осколки ранили двоих гражданских. Один из них впоследствии скончался.