Снаряд ВСУ повредил мост в Брянской области

«ВСУ атаковали объект гражданской инфраструктуры. Пострадавших нет. В результате удара реактивным снарядом, между сёлами Демьянки и Азаровка Стародубского муниципального округа повреждён мост, который предназначен исключительно для транспортного сообщения мирных жителей», — указано в публикации .

Напомним, что Брянская область подвергается атаке ВСУ не первый раз за день. В результате ночного налёта беспилотников в селе Берёзка в Трубчевском районе осколки ранили двоих гражданских. Один из них впоследствии скончался.