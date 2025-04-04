В Воронеже мать сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу
В Воронеже женщину поместили в стационарное отделение психиатрической больницы после того, как она записала видео интимного содержания с 13-летним сыном и переслала его незнакомцу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУ СК РФ.
«Подозреваемая по ходатайству следствия судом помещена в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы», — цитирует сообщение агентство.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в нарушении половой неприкосновенности.
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