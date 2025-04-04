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4 апреля, 17:26

В Воронеже мать сняла интимное видео с 13-летним сыном и отправила незнакомцу

В Воронеже женщину поместили в стационарное отделение психиатрической больницы после того, как она записала видео интимного содержания с 13-летним сыном и переслала его незнакомцу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СУ СК РФ.

«Подозреваемая по ходатайству следствия судом помещена в психиатрический стационар для проведения судебной экспертизы»,цитирует сообщение агентство.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она подозревается в нарушении половой неприкосновенности.

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Сегодня стало известно о ещё одной истории чересчур тесных семейных связей из Голливуда. Дочь Брюса Уиллиса Румер Уиллис рассказала, что часто вместе с сёстрами остаётся на ночь у своей знаменитой мамы Деми Мур, иногда они даже вместе принимают ванну.

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Юрий Лысенко
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