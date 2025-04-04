Он не в лучшем положении: Чичерина заигнорила оскорбления от солиста «Би-2»

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина в интервью для канала «Эмпатия Манучи» сообщила, что не испытывает беспокойства по поводу высказываний лидера группы «Би-2» Егора Бортника*. По словам исполнительницы её дружба с солистами рок-группы закончилась задолго до 2014 года.

«Лёвчик* не в лучшем положении. Как он меня обзывает — мне всё равно», — прокомментировала певица.

Чичерина отметила, что хорошо знает артистов, так как была знакома с ними на протяжении многих лет. Она не лучшего мнения о солистах «Би-2», так как обычно им нужны только деньги.

Ранее сообщалось, что в новом пранке от Вована и Лексуса лидер «Би-2» Лёва* (Егор Бортник*) рассказал о финансовых проблемах группы. По словам музыканта, одной из главных трудностей является отсутствие средств для создания клипов.