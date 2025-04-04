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4 апреля, 19:11

Он не в лучшем положении: Чичерина заигнорила оскорбления от солиста «Би-2»

Чичерина заявила, что ей всё равно на проклятия от солиста «Би-2» Бортника*

Юлия Чичерина. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Юлия Чичерина. Фото © Сергей Бобылев/ТАСС

Заслуженная артистка России Юлия Чичерина в интервью для канала «Эмпатия Манучи» сообщила, что не испытывает беспокойства по поводу высказываний лидера группы «Би-2» Егора Бортника*. По словам исполнительницы её дружба с солистами рок-группы закончилась задолго до 2014 года.

«Лёвчик* не в лучшем положении. Как он меня обзывает — мне всё равно», — прокомментировала певица.

Чичерина отметила, что хорошо знает артистов, так как была знакома с ними на протяжении многих лет. Она не лучшего мнения о солистах «Би-2», так как обычно им нужны только деньги.

Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в РФ благодаря второму имени, выяснил Life.ru
Лёва Би-2* продолжает зарабатывать в РФ благодаря второму имени, выяснил Life.ru

Ранее сообщалось, что в новом пранке от Вована и Лексуса лидер «Би-2» Лёва* (Егор Бортник*) рассказал о финансовых проблемах группы. По словам музыканта, одной из главных трудностей является отсутствие средств для создания клипов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

Ольга Сливченко
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