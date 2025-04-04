Лукашенко призвал чиновников не тратить бюджетные деньги на любовниц

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости чиновникам самостоятельно нести расходы на содержание близких, включая любовниц. В ходе обсуждения вопросов государственного бюджета лидер государства подчеркнул, что личные отношения и связанные с ними расходы не должны финансироваться за счет средств из казны.

«По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, ещё кого-то… вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте, где хотите», — сказал в ходе совещания Лукашенко.

Глава республики рассчитывает, что чиновники осознают важность его слов и отреагируют должным образом. По словам главы государства, в Белоруссии легко проследить путь всех бюджетных средств, что исключает возможность нецелевого использования средств.