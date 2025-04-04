На Каннский фестиваль: Лисовец и Боня оценили самый большой бриллиант в истории

Я могу сказать только за себя, что в принципе жёлтый бриллиант это очень красиво. Сделал бы себе какое-нибудь брутальное кольцо и сверкал бы, переливался, носил бы. Как можно не любить бриллианты? Они так красиво блестят. Львы и бриллианты. А другие пусть сами решают — кому подойдёт, а кому нет.