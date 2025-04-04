На Каннский фестиваль: Лисовец и Боня оценили самый большой бриллиант в истории
Боня: Я надела бы украшение с бриллиантом «Новое Солнце» на фестиваль в Каннах
Бриллиант «Новое Солнце». Обложка © Telegram / ALROSA
Жёлтый цвет бриллианта «Новое Солнце» сам по себе делает этот камень очень красивым, и, хотя носить украшение с ним каждый день было бы моветоном, на крупных мероприятиях он был бы бесподобен. Таким мнением в беседе с Life.ru поделились стилист Владислав Лисовец и модель Виктория Боня.
Я могу сказать только за себя, что в принципе жёлтый бриллиант это очень красиво. Сделал бы себе какое-нибудь брутальное кольцо и сверкал бы, переливался, носил бы. Как можно не любить бриллианты? Они так красиво блестят. Львы и бриллианты. А другие пусть сами решают — кому подойдёт, а кому нет.
Телеведущая поддержала его, отметив, что тоже с удовольствием бы надела такую красоту на какое-нибудь мероприятие.
Конечно, на каждый день такие бриллианты носить моветон. Но вот на Каннский кинофестиваль и другие масштабные мероприятия я бы с удовольствием надела такую красоту! Думаю, это коллекционные украшения.
Напомним, сегодня стало известно о завершении работ по огранке крупнейшего в истории России бриллианта, которому дали имя «Новое Солнце». У камня редкий жёлтый цвет Vivd Yellow, а его вес превышает 100 карат.