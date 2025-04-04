Москву накрыл клубничный закат перед похолоданием

Вечером 4 апреля жители и гости столицы стали свидетелями завораживающего зрелища — клубничного заката, который окрасил небо над Москвой в яркие насыщенные розовые и оранжевые оттенки. Невероятная красота стала предвестником похолодания, которое ожидается в ближайшие дни.

Закат в Москве. Фото © Life.ru

Синоптики предупреждают, что уже в ближайшие дни температура начнёт резко понижаться, и москвичам стоит готовиться к холодной погоде. Поэтому клубничный закат стал не только подарком для эстетов и ценителей прекрасного, но и призывом доставать тёплые вещи.





Кстати, в связи с ухудшением погоды в МЧС уже выпустили экстренное предупреждение. В связи с ожидаемым похолоданием и снегопадом жителям и гостям столицы рекомендуют соблюдать все меры безопасности, быть внимательными на дороге, не находиться под шаткими конструкциями.