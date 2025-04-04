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4 апреля, 16:44

Москву накрыл клубничный закат перед похолоданием

Закат в Москве. Фото © Life.ru

Закат в Москве. Фото © Life.ru

Вечером 4 апреля жители и гости столицы стали свидетелями завораживающего зрелища — клубничного заката, который окрасил небо над Москвой в яркие насыщенные розовые и оранжевые оттенки. Невероятная красота стала предвестником похолодания, которое ожидается в ближайшие дни.

Закат в Москве. Фото © Life.ru

Закат в Москве. Фото © Life.ru

Синоптики предупреждают, что уже в ближайшие дни температура начнёт резко понижаться, и москвичам стоит готовиться к холодной погоде. Поэтому клубничный закат стал не только подарком для эстетов и ценителей прекрасного, но и призывом доставать тёплые вещи.

  • Закат в Москве. Фото © Life.ru
    Закат в Москве. Фото © Life.ru
  • Закат в Москве. Фото © Life.ru
    Закат в Москве. Фото © Life.ru

Закат в Москве. Фото © Life.ru

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Кстати, в связи с ухудшением погоды в МЧС уже выпустили экстренное предупреждение. В связи с ожидаемым похолоданием и снегопадом жителям и гостям столицы рекомендуют соблюдать все меры безопасности, быть внимательными на дороге, не находиться под шаткими конструкциями.

Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» накануне Первомая
Москвичей предупредили об «арктическом вторжении» накануне Первомая

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о скором похолодании. По прогнозам, уже с четверга температура начнёт снижаться — причиной тому станет холодный атмосферный фронт. Вплоть до конца рабочей недели в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода и дожди.

Ольга Сливченко
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