Украина не собирается добровольно останавливать обстрелы мирного населения России, потому что у киевских властей нет политической воли к достижению мира. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её комментарий размещён на сайте ведомства.

«Достоверно установлено, что современные бандеровцы ежедневно устраивают прицельную охоту с использованием БПЛА на ни в чём неповинных и беззащитных людей. Начинённые взрывчаткой дроны хладнокровно направляются на любого человека, попавшего в поле зрения озверевших неонацистов», — пояснила дипломат.

Она напомнила, что ВСУ безжалостно убивают детей, стариков, разрушают храмы, школы, музеи, больницы, вся верхушка киевского режима буквально одержима кровопролитием и террором. Захарова отметила, что украинские военные целенаправленно обстреливают приграничные районы РФ, чтобы убить как можно больше русскоязычного населения, а заодно посеять панику. Однако как заверила дипломат, никто не сможет запугать россиян, и наша страна готова повторить подвиг своих прадедов, одержавших Великую Победу в самой страшной войне двадцатого столетия.