Пожарная часть в Горловке дважды за час подверглась атаке дронов ВСУ

ВСУ два раза за час атаковали пожарную часть в донецкой Горловке. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

«В результате повреждены 3 пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Он госпитализирован с предварительным диагнозом — акубаротравма», — рассказали в министерстве.

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

В МЧС отметили, что солдаты Зеленского целенаправленно нацеливаются на спасательные подразделения России. В министерстве указали, что атаки происходили с интервалом в один час, что подтверждает намеренную атаку ВСУ на спасательную службу.