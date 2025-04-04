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4 апреля, 17:13

Пожарная часть в Горловке дважды за час подверглась атаке дронов ВСУ

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

ВСУ два раза за час атаковали пожарную часть в донецкой Горловке. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

«В результате повреждены 3 пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Он госпитализирован с предварительным диагнозом — акубаротравма», — рассказали в министерстве.

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС

В МЧС отметили, что солдаты Зеленского целенаправленно нацеливаются на спасательные подразделения России. В министерстве указали, что атаки происходили с интервалом в один час, что подтверждает намеренную атаку ВСУ на спасательную службу.

Снаряд ВСУ повредил мост в Брянской области
Снаряд ВСУ повредил мост в Брянской области

Ранее Life.ru сообщал, что в селе в Севском районе Брянской области FPV-дрон атаковал электроподстанцию. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате этого удара никто не пострадал. Он также отметил, что на месте происшествия уже начались восстановительные работы.

Александра Мышляева
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