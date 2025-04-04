Пожарная часть в Горловке дважды за час подверглась атаке дронов ВСУ
Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС
ВСУ два раза за час атаковали пожарную часть в донецкой Горловке. Об этом сообщили в МЧС России.
Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС
«В результате повреждены 3 пожарных автомобиля, а также кровля и окна депо и административного здания. Пострадал 21-летний инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы. Он госпитализирован с предварительным диагнозом — акубаротравма», — рассказали в министерстве.
Пожарная часть подверглась атаке с БПЛА. Фото © Пресс-служба МЧС
В МЧС отметили, что солдаты Зеленского целенаправленно нацеливаются на спасательные подразделения России. В министерстве указали, что атаки происходили с интервалом в один час, что подтверждает намеренную атаку ВСУ на спасательную службу.
Ранее Life.ru сообщал, что в селе в Севском районе Брянской области FPV-дрон атаковал электроподстанцию. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате этого удара никто не пострадал. Он также отметил, что на месте происшествия уже начались восстановительные работы.