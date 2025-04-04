В Москве задержан владелец одного из крупнейших производств масла в РФ

Генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие настаивает на аресте, о чём стало известно из сообщений пресс-службы Тверского суда Москвы.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Детали дела пока не разглашаются.

Группа компаний «Благо», к которым принадлежит «Благо Инвест», является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России. Производственная сеть фирмы включает семь заводов, специализирующихся на данном виде продукции.