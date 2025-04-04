В Москве задержан владелец одного из крупнейших производств масла в РФ
Гендиректор «Благо Инвест» Фосман задержан в Москве за мошенничество
Дмитрий Фосман. Фото © Telegram / ГК «Благо»
Генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман задержан по подозрению в мошенничестве. Следствие настаивает на аресте, о чём стало известно из сообщений пресс-службы Тверского суда Москвы.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Детали дела пока не разглашаются.
Группа компаний «Благо», к которым принадлежит «Благо Инвест», является одним из ведущих производителей подсолнечного масла в России. Производственная сеть фирмы включает семь заводов, специализирующихся на данном виде продукции.
Ранее стало известно, что в Красноярске задержана организованная группа из семи человек, подозреваемых в причастности к смерти пациентов, получавших лечение от алкогольной и наркотической зависимостей с помощью капельниц.