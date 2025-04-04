Роковой улов: Пойманная рыба оборвала жизнь мальчика и его отца в США
Daily Mail: Отец и сын погибли из-за пойманной в реке Вирджинии рыбы
Отец сын погибли на рыбалке спустя несколько минут после того, как выловили рыбу в реке Вирджинии. О трагической истории сообщает Daily Mail.
В материале говорится, что 37-летний Дэнни Самнер и его шестилетний сын Донован поехали на рыбалку. Через несколько часов перепуганная супруга Самнера по имени Мадлен позвонила в полицию и сообщила, что не может связаться с родными. Она попросила правоохранителей проверить, всё ли хорошо с её семьёй. Офицеры прибыли к лодочной станции, но не нашли на причале ни мужчину, ни мальчика.
К месту прибыли водолазы и приступили к осмотру дна. Худшие предположения подтвердились — на берег подняли тела отца и сына. Осмотр позволил установить, что Денни перед смертью выловил рыбу. Следователи предполагают, что он не удержался на причале и упал в воду. Донован бросился ему на помощь, но не смог спасти мальчика и сам погиб, запутавшись в снастях.
«То, что должно было стать прекрасным воспоминанием для отца и сына, обернулось трагедией», — прокомментировал случившееся шериф округа Спотсильвания Роджер Л. Харрис.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в школе Свердловской области внезапная смерть настигла отца одного из учеников, который пришёл в учебное заведение, чтобы защитить сына от защищавших его сверстников. В ходе беседы с педагогом мужчине стало плохо, он упал и ударился головой и уже не пришёл в чувства.