Роковой улов: Пойманная рыба оборвала жизнь мальчика и его отца в США

Отец сын погибли на рыбалке спустя несколько минут после того, как выловили рыбу в реке Вирджинии. О трагической истории сообщает Daily Mail.

В материале говорится, что 37-летний Дэнни Самнер и его шестилетний сын Донован поехали на рыбалку. Через несколько часов перепуганная супруга Самнера по имени Мадлен позвонила в полицию и сообщила, что не может связаться с родными. Она попросила правоохранителей проверить, всё ли хорошо с её семьёй. Офицеры прибыли к лодочной станции, но не нашли на причале ни мужчину, ни мальчика.

К месту прибыли водолазы и приступили к осмотру дна. Худшие предположения подтвердились — на берег подняли тела отца и сына. Осмотр позволил установить, что Денни перед смертью выловил рыбу. Следователи предполагают, что он не удержался на причале и упал в воду. Донован бросился ему на помощь, но не смог спасти мальчика и сам погиб, запутавшись в снастях.

«То, что должно было стать прекрасным воспоминанием для отца и сына, обернулось трагедией», — прокомментировал случившееся шериф округа Спотсильвания Роджер Л. Харрис.