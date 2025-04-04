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4 апреля, 17:34
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Роковой улов: Пойманная рыба оборвала жизнь мальчика и его отца в США

Daily Mail: Отец и сын погибли из-за пойманной в реке Вирджинии рыбы

Отец сын погибли на рыбалке спустя несколько минут после того, как выловили рыбу в реке Вирджинии. О трагической истории сообщает Daily Mail.

В материале говорится, что 37-летний Дэнни Самнер и его шестилетний сын Донован поехали на рыбалку. Через несколько часов перепуганная супруга Самнера по имени Мадлен позвонила в полицию и сообщила, что не может связаться с родными. Она попросила правоохранителей проверить, всё ли хорошо с её семьёй. Офицеры прибыли к лодочной станции, но не нашли на причале ни мужчину, ни мальчика.

К месту прибыли водолазы и приступили к осмотру дна. Худшие предположения подтвердились — на берег подняли тела отца и сына. Осмотр позволил установить, что Денни перед смертью выловил рыбу. Следователи предполагают, что он не удержался на причале и упал в воду. Донован бросился ему на помощь, но не смог спасти мальчика и сам погиб, запутавшись в снастях.

«То, что должно было стать прекрасным воспоминанием для отца и сына, обернулось трагедией», — прокомментировал случившееся шериф округа Спотсильвания Роджер Л. Харрис.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как в школе Свердловской области внезапная смерть настигла отца одного из учеников, который пришёл в учебное заведение, чтобы защитить сына от защищавших его сверстников. В ходе беседы с педагогом мужчине стало плохо, он упал и ударился головой и уже не пришёл в чувства.

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freepik

Юрий Лысенко
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