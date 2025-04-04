Учительница начальных классов умерла на лестнице в стенах гимназии на перемене

В гимназии № 15 в Сочи умерла 45-летняя учительница начальных классов. Как сообщает RG.ru, женщина внезапно почувствовала себя плохо, поднимаясь по лестнице. Инцидент произошёл во время перемены.

Всё произошло в гимназии на улице 60-летия ВЛКСМ. Учительница между уроками почувствовала недомогание. Ей вызвали скорую помощь, но было уже поздно. По словам других учителей, недавно педагог ходила в поликлинику, но врачи ничего у неё не нашли.