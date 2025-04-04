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4 апреля, 17:54

Учительница начальных классов умерла на лестнице в стенах гимназии на перемене

В гимназии № 15 в Сочи умерла 45-летняя учительница начальных классов. Как сообщает RG.ru, женщина внезапно почувствовала себя плохо, поднимаясь по лестнице. Инцидент произошёл во время перемены.

Всё произошло в гимназии на улице 60-летия ВЛКСМ. Учительница между уроками почувствовала недомогание. Ей вызвали скорую помощь, но было уже поздно. По словам других учителей, недавно педагог ходила в поликлинику, но врачи ничего у неё не нашли.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Пермском крае директор сельской средней школы № 16, 56-летняя женщина, погибла под снегом. По предварительным данным, она оказалась под снежной массой, когда очищала крышу своего дома в посёлке Кин. Не сумев выбраться, она задохнулась. Тело обнаружил участковый полицейский на следующий день после обращения её коллег.

Обложка ©

freepik/stockking

Александра Мышляева
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