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4 апреля, 18:05

В Нижнем Новгороде горят поля на площади 10 га, огонь подбирается к жилым домам

В Нижнем Новгороде произошёл крупный пожар, который охватил более 10 гектаров земли и угрожает близлежащим жилым домам. Об этом сообщает SHOT.

В Нижнем Новгороде горят более 10 гектаров поля. Видео © SHOT

Как сообщили местные жители, сегодня вечером вспыхнула сухая трава и лес в районе между Новинками и деревней Кусаковка, рядом с жилым комплексом «Смарт Сити». Очевидцы отмечают, что огонь и дым видны за несколько километров, площадь возгорания продолжает расти, а воздух наполняется резким запахом гари. На месте происшествия работают спасательные службы МЧС России, информации о пострадавших пока нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в посёлке Ранцево в Кувшиновском районе Тверской области случился сильный пожар, который затронул десять зданий, среди них были три жилых дома. Для тушения огня на место происшествия был направлен вертолёт Ми-8 МЧС России. В дальнейшем пожар удалось локализовать.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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