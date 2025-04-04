В Нижнем Новгороде горят поля на площади 10 га, огонь подбирается к жилым домам

В Нижнем Новгороде произошёл крупный пожар, который охватил более 10 гектаров земли и угрожает близлежащим жилым домам. Об этом сообщает SHOT.

В Нижнем Новгороде горят более 10 гектаров поля. Видео © SHOT

Как сообщили местные жители, сегодня вечером вспыхнула сухая трава и лес в районе между Новинками и деревней Кусаковка, рядом с жилым комплексом «Смарт Сити». Очевидцы отмечают, что огонь и дым видны за несколько километров, площадь возгорания продолжает расти, а воздух наполняется резким запахом гари. На месте происшествия работают спасательные службы МЧС России, информации о пострадавших пока нет.