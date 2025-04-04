Клишас назвал авторов учебника по семьеведению «мракобесами»
Клишас призвал не допускать в школу авторов учебника семьеведения
Ксения Мосунова и Нина Останина. Фото © VK / Ксения Мосунова
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался против авторов учебника по семьеведению, представленного в конце марта. Он отметил, что среди них присутствуют люди, занимающиеся мракобесием. Об этом он рассказал в эфире RTVI.
«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте как угодно, всё это мракобесие — в школу допущены быть не должны», — отметил он.
Клишас подчеркнул, что хотел бы, чтобы учащиеся в школе «держались подальше» от таких учений. Сенатор добавил, что «всякого рода эзотерика и мракобесие типа родологии точно в перечень российских традиционных ценностей не входят».
Он считает необходимым разработать критерии для авторов учебников. Эти люди могут стать «авторитетом для детей в школе».
Как сообщал Life.ru, один из разделов учебника по семьеведению написала эзотерик Ксения Мосунова. Она является последователем родологии — псевдонаучного эзотерического учения, которое утверждает, что жизненные трудности человека связаны с грехами его предков.