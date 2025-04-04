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4 апреля, 18:40

Клишас назвал авторов учебника по семьеведению «мракобесами»

Клишас призвал не допускать в школу авторов учебника семьеведения

Ксения Мосунова и Нина Останина. Фото © VK / Ксения Мосунова

Ксения Мосунова и Нина Останина. Фото © VK / Ксения Мосунова

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался против авторов учебника по семьеведению, представленного в конце марта. Он отметил, что среди них присутствуют люди, занимающиеся мракобесием. Об этом он рассказал в эфире RTVI.

«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте как угодно, всё это мракобесие — в школу допущены быть не должны», — отметил он.

Клишас подчеркнул, что хотел бы, чтобы учащиеся в школе «держались подальше» от таких учений. Сенатор добавил, что «всякого рода эзотерика и мракобесие типа родологии точно в перечень российских традиционных ценностей не входят».

Священник призвал проверить учебник по семьеведению, написанный псевдопсихологом
Священник призвал проверить учебник по семьеведению, написанный псевдопсихологом

Он считает необходимым разработать критерии для авторов учебников. Эти люди могут стать «авторитетом для детей в школе».

Как сообщал Life.ru, один из разделов учебника по семьеведению написала эзотерик Ксения Мосунова. Она является последователем родологии — псевдонаучного эзотерического учения, которое утверждает, что жизненные трудности человека связаны с грехами его предков.

Лия Мурадьян
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