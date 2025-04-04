Клишас назвал авторов учебника по семьеведению «мракобесами»

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказался против авторов учебника по семьеведению, представленного в конце марта. Он отметил, что среди них присутствуют люди, занимающиеся мракобесием. Об этом он рассказал в эфире RTVI.

«Я знаю, что люди, которые занимаются эзотерикой, мистицизмом, родологией — называйте как угодно, всё это мракобесие — в школу допущены быть не должны», — отметил он.

Клишас подчеркнул, что хотел бы, чтобы учащиеся в школе «держались подальше» от таких учений. Сенатор добавил, что «всякого рода эзотерика и мракобесие типа родологии точно в перечень российских традиционных ценностей не входят».

Он считает необходимым разработать критерии для авторов учебников. Эти люди могут стать «авторитетом для детей в школе».