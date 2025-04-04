Зеленский раскрыл подробности переговоров о размещении европейцев на Украине

Владимир Зеленский поделился информацией о переговорах в Киеве с Великобританией и Францией относительно размещения военного контингента на территории Украины. Как сообщает издание «Общественное», он отметил, что стороны обсуждали вопросы присутствия сил на суше, в воздухе и на море.

«Мы будем встречаться каждую неделю — не на моём уровне, а на уровне военных. Где, в каких местах будет располагаться контингент — это проговаривается отдельно», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что на обсуждение данного вопроса потребуется не более месяца. Зеленский отметил, что детали полномочий контингента будут обсуждены позже.