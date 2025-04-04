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4 апреля, 18:57

Зеленский раскрыл подробности переговоров о размещении европейцев на Украине

Зеленский: На переговорах о размещении войск обсуждали введение сил на море

Владимир Зеленский поделился информацией о переговорах в Киеве с Великобританией и Францией относительно размещения военного контингента на территории Украины. Как сообщает издание «Общественное», он отметил, что стороны обсуждали вопросы присутствия сил на суше, в воздухе и на море.

«Мы будем встречаться каждую неделю — не на моём уровне, а на уровне военных. Где, в каких местах будет располагаться контингент — это проговаривается отдельно», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что на обсуждение данного вопроса потребуется не более месяца. Зеленский отметил, что детали полномочий контингента будут обсуждены позже.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Киеве прошла встреча делегаций Франции, Великобритании и Украины, на которой обсуждалось размещение иностранных военных сил. Делегацию Франции возглавил генерал Тьерри Буркхардт, а Великобритании — адмирал Энтони Радакин. Они провели беседу с украинскими военными и запланировали разговор с Владимиром Зеленским. Главной целью визита было обсуждение размещения иностранного военного контингента в Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Александра Мышляева
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