Победившая бесплодие медсестра-блогерша из США умерла сразу после родов
Хейли Окула с супругом. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rnnewgrads
Популярная блогерша и медсестра из США Хейли (Nurse Hailey) долгое время работала над лечением бесплодия. Ей удалось забеременеть и даже родить, однако девушка умерла всего через две минуты после родов, сообщает New York Post. У Хейли Окулы было более 425 000 подписчиков.
Супруг рассказал, что Хейли скончалась из-за редкого осложнения, возникшего после родов. Молодая пара два года мечтала о ребёнке, преодолевая трудности с зачатием из-за генетических проблем. Когда наступила долгожданная беременность, Хейли с радостью делилась этой новостью с подписчиками.
Сразу после родов супруги успели посмеяться над тем, насколько крупным родился их малыш. Но через пару минут у Хейли остановилось сердце. Врачи диагностировали эмболию амниотической жидкостью. Это редкое, но опасное осложнение блокирует кровоток у матери.
«Она была умной, трудолюбивой и безгранично любящей. Эта трагедия напоминает о рисках, которые до сих пор сопровождают даже современные роды, и о хрупкости жизни в моменты, которые должны быть самыми счастливыми», — отметил муж погибшей.
В 2019 году Хейли основала проект RN New Grads. Он предназначен для поддержки начинающих медсестёр.
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