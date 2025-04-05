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5 апреля, 01:59

Победившая бесплодие медсестра-блогерша из США умерла сразу после родов

Хейли Окула с супругом. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rnnewgrads

Хейли Окула с супругом. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / rnnewgrads

Популярная блогерша и медсестра из США Хейли (Nurse Hailey) долгое время работала над лечением бесплодия. Ей удалось забеременеть и даже родить, однако девушка умерла всего через две минуты после родов, сообщает New York Post. У Хейли Окулы было более 425 000 подписчиков.

Супруг рассказал, что Хейли скончалась из-за редкого осложнения, возникшего после родов. Молодая пара два года мечтала о ребёнке, преодолевая трудности с зачатием из-за генетических проблем. Когда наступила долгожданная беременность, Хейли с радостью делилась этой новостью с подписчиками.

Сразу после родов супруги успели посмеяться над тем, насколько крупным родился их малыш. Но через пару минут у Хейли остановилось сердце. Врачи диагностировали эмболию амниотической жидкостью. Это редкое, но опасное осложнение блокирует кровоток у матери.

«Она была умной, трудолюбивой и безгранично любящей. Эта трагедия напоминает о рисках, которые до сих пор сопровождают даже современные роды, и о хрупкости жизни в моменты, которые должны быть самыми счастливыми», — отметил муж погибшей.

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Студентка из США съела сэндвич в веганском кафе в Риме и умерла

В 2019 году Хейли основала проект RN New Grads. Он предназначен для поддержки начинающих медсестёр.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Сочи учительница начальных классов умерла на лестнице на перемене. Всё произошло в гимназии на улице 60-летия ВЛКСМ.

Лия Мурадьян
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