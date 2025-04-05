Участники первого в истории орбитального полёта над полюсами вернулись на Землю
Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Fram2 приводнился у берегов Калифорнии
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя участниками миссии Fram2 благополучно вернулся на Землю, совершив посадку в акватории Тихого океана у побережья Калифорнии. Впервые в истории полностью гражданский экипаж осуществил выход на полярную орбиту с уникальной траекторией, пролетев над Северным и Южным полюсами нашей планеты.
Корабль Crew Dragon приводнился у берегов Калифорнии. Видео © Х / SpaceX
В состав международного экипажа вошли предприниматель Чун Ван (Мальта), кинорежиссёр Яннике Миккельсен (Норвегия), специалист по робототехнике Рабеа Рогге (Германия) и профессиональный путешественник Эрик Филипс (Австралия).
«Все четыре астронавта благополучно покинули Dragon без посторонней помощи», — сообщила пресс-служба SpaceX.
Напомним, запуск состоялся в понедельник с космодрома на мысе Канаверал, а в течение нескольких дней полета участники миссии проводили серию научных экспериментов в условиях микрогравитации.
Х / SpaceX