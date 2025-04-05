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4 апреля, 21:54

Россия передаст Кубе 50 автомобилей «Москвич» для таксопарка в Гаване

Автомобиль «Москвич». Обложка © moskvich.ru

Автомобиль «Москвич». Обложка © moskvich.ru

Россия намерена передать Кубе 50 автомобилей «Москвич» для создания нового таксопарка в Гаване. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который сейчас находится в республике с рабочим визитом.

«В ближайшие месяцы мы планируем запустить проект по организации таксопарка в Гаване. Для этого мы передадим 50 автомобилей марки «Москвич». Все необходимые решения по финансированию проекта уже приняты», — заявил Чернышенко.

Это заявление озвучили на 22-м заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии. В Правительстве России отметили, что за 2024 год на Кубу экспортировали более 180 единиц машиностроительной продукции.

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Как сообщал Life.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прибыл на Кубу вместе с российской делегацией. Эта поездка приурочена к 65-летию восстановления дипломатических отношений между странами.

Лия Мурадьян
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