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4 апреля, 22:24

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой в 52 года

Эминем. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eminem.germany

Эминем. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eminem.germany

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, отметил радостное событие — он впервые стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт поделилась радостным моментом в соцсетях.

«Счастливая дата. Маленькому Э три недели на Земле», — написала она под фотографиями сына.

Эллиот Маршалл. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hailiejade

Эллиот Маршалл. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hailiejade

Эминем станет дедушкой. Психолог рассказала, как появление внуков меняет мужчину
Эминем станет дедушкой. Психолог рассказала, как появление внуков меняет мужчину

Мальчик появился на свет 14 марта. Ему дали имя Эллиот Маршалл. Второе имя посвящено дедушке. В мае 2024 года Хейли вышла замуж за своего возлюбленного Эвана Макклинтока. Пара встречалась более восьми лет. В октябре 2024 года дочь рэпера сообщила Эминему о беременности, подарив футболку с надписью «Дедушка №1».

Лия Мурадьян
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