Рэпер Эминем впервые стал дедушкой в 52 года
Эминем. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eminem.germany
Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, отметил радостное событие — он впервые стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт поделилась радостным моментом в соцсетях.
«Счастливая дата. Маленькому Э три недели на Земле», — написала она под фотографиями сына.
Эллиот Маршалл. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / hailiejade
Мальчик появился на свет 14 марта. Ему дали имя Эллиот Маршалл. Второе имя посвящено дедушке. В мае 2024 года Хейли вышла замуж за своего возлюбленного Эвана Макклинтока. Пара встречалась более восьми лет. В октябре 2024 года дочь рэпера сообщила Эминему о беременности, подарив футболку с надписью «Дедушка №1».