Рэпер Эминем впервые стал дедушкой в 52 года

Американский рэпер Маршалл Мэтерс, более известный как Эминем, отметил радостное событие — он впервые стал дедушкой. Его дочь Хейли Джейд Скотт поделилась радостным моментом в соцсетях.

Мальчик появился на свет 14 марта. Ему дали имя Эллиот Маршалл. Второе имя посвящено дедушке. В мае 2024 года Хейли вышла замуж за своего возлюбленного Эвана Макклинтока. Пара встречалась более восьми лет. В октябре 2024 года дочь рэпера сообщила Эминему о беременности, подарив футболку с надписью «Дедушка №1».