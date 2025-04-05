Музей греха в Тамбове закрыли из-за поплывших по полу частей рук и ног
Музей греха в Тамбове временно закрыли из-за опрокинутых экспонатов с формалином
Музей греха в Тамбове. Обложка © muzeygreha.wixsite.com
Тамбовский Музей греха временно закрылся после того, как там повалили на пол части тел и внутренних органов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Выяснилось, что уборщица случайно уронила выставочные экспонаты во время работы.
По данным сетевого издания, по помещению разлился формалин, который представляет опасность для здоровья. Из-за этого занятия в медицинском институте, где расположен музей, приостановили до вторника. Сейчас оценивают размер ущерба.
По последним данным, доступ в музей закроется до конца апреля. Эту информацию подтвердили в официальных социальных сетях учреждения. Музей сообщил, что не сможет принимать посетителей «по техническим причинам» и надеется в скором времени возобновить экскурсии.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге открылся Музей бомжей. Организатор проекта отметил, что там не собираются глумиться или насмехаться над кем бы то ни было.