Музей греха в Тамбове закрыли из-за поплывших по полу частей рук и ног

Тамбовский Музей греха временно закрылся после того, как там повалили на пол части тел и внутренних органов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Выяснилось, что уборщица случайно уронила выставочные экспонаты во время работы.

По данным сетевого издания, по помещению разлился формалин, который представляет опасность для здоровья. Из-за этого занятия в медицинском институте, где расположен музей, приостановили до вторника. Сейчас оценивают размер ущерба.

Опрокинутые экспонаты с формалином в Музее греха в Тамбове. Фото © Telegram / Mash

Опрокинутые экспонаты с формалином в Музее греха в Тамбове. Фото © Telegram / Mash

По последним данным, доступ в музей закроется до конца апреля. Эту информацию подтвердили в официальных социальных сетях учреждения. Музей сообщил, что не сможет принимать посетителей «по техническим причинам» и надеется в скором времени возобновить экскурсии.