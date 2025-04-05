СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев фигурирует в уголовном деле, связанном с коррупцией. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Информация о процессуальном статусе фигуранта пока отсутствует. По сообщениям источников «Ъ» в правоохранительных органах, с ним уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вскоре могут принять решение о мере пресечения.