СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции
«Ъ»: Экс-глава Свердловской области Куйвашев фигурирует в деле о коррупции
Экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Обложка © Telegram / Evgeny_Kuyvashev
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев фигурирует в уголовном деле, связанном с коррупцией. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Информация о процессуальном статусе фигуранта пока отсутствует. По сообщениям источников «Ъ» в правоохранительных органах, с ним уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вскоре могут принять решение о мере пресечения.
Куйвашев оставил пост губернатора всего неделю назад. Он управлял регионом на протяжении 12 лет. Об отставке стало известно 26 марта. Как сообщал Life.ru, президент России Владимир Путин назначил оренбургского губернатора Дениса Паслера временно исполняющим обязанности главы Свердловской области. Врио губернатора Оренбургской области стал Евгений Солнцев.