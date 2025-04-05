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5 апреля, 04:22

Учёный назвал идеальный размер пениса для удовлетворения женщин

Учёный Адамс: Идеальный размер пениса для удовлетворения женщин – 16 см

Британский учёный Чарли Адамс провёл исследования о том, какой размер мужского полового члена способен удовлетворить женщин. Он утверждает, что 16 сантиметров — это идеальный размер с точки зрения физиологии.

Исследования включали опрос 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciencesh (PNAS). Выяснилось, что лучший размер может варьироваться для каждой женщины в зависимости от её индивидуальных особенностей. Важную роль играют постоянство партнёра и личные предпочтения. Адамс отметил, что для разового секса женщины чаще выбирают больший размер. В то время как для длительных отношений они отдают предпочтение средним размерам.

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При этом многие женщины утверждают, что удовлетворение зависит не только от размера, но и от эмоциональной связи, предварительных ласк и других аспектов взаимоотношений.

Как сообщал Life.ru, спрос на пластические операции полового члена в России возрос на 20%. В частности, среди жителей Москвы наибольшей популярностью пользуются процедуры с использованием филлеров и гиалуроновой кислоты для на увеличения размера.

Обложка ©

Freepik / wayhomestudio

Лия Мурадьян
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