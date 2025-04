Учёный назвал идеальный размер пениса для удовлетворения женщин

Исследования включали опрос 75 женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciencesh (PNAS). Выяснилось, что лучший размер может варьироваться для каждой женщины в зависимости от её индивидуальных особенностей. Важную роль играют постоянство партнёра и личные предпочтения. Адамс отметил, что для разового секса женщины чаще выбирают больший размер. В то время как для длительных отношений они отдают предпочтение средним размерам.