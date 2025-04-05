Работаем щёткой и правильно стираем: Эксперт рассказала, как спасти одежду от весенней грязи

С наступлением тепла многие сталкиваются с проблемой трудно выводимых пятен после прогулок. Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова объяснила, как эффективно справляться с различными типами сезонных загрязнений.

Основная сложность весенних пятен заключается в их комплексном характере — часто на одежде одновременно появляются следы машинного масла, уличной грязи и остатки зимних реагентов. Эксперт рекомендует начинать обработку с механического удаления сухих частиц глины и земли при помощи мягкой щётки. Этот простой приём позволяет устранить до 60% загрязнений перед основной стиркой.

Для жирных пятен оптимальным решением станет стирка с порошком при повышенной температуре. Любителям жидких средств стоит обратить внимание на составы с энзимами, которые эффективно расщепляют жировые соединения даже в холодной воде.

Особую проблему представляют следы реагентов, которые образуют белесые разводы на ткани. С ними поможет справиться раствор лимонной кислоты (10 грамм на литр воды). Замачивание на 10-15 минут с последующей обычной стиркой в большинстве случаев даёт отличный результат.

«Если следы от реагентов существенные, может потребоваться неоднократное замачивание с использованием лимонной кислоты», — приводит слова эксперта «Газета.ru».