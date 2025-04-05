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5 апреля, 05:07

Работаем щёткой и правильно стираем: Эксперт рассказала, как спасти одежду от весенней грязи

Эксперт Рыжкова: Перед стиркой важно удалить с одежды грязь с помощью щётки

Перед стиркой важно удалить с одежды грязь с помощью щётки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria 1

Перед стиркой важно удалить с одежды грязь с помощью щётки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victoria 1

С наступлением тепла многие сталкиваются с проблемой трудно выводимых пятен после прогулок. Руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова объяснила, как эффективно справляться с различными типами сезонных загрязнений.

Основная сложность весенних пятен заключается в их комплексном характере — часто на одежде одновременно появляются следы машинного масла, уличной грязи и остатки зимних реагентов. Эксперт рекомендует начинать обработку с механического удаления сухих частиц глины и земли при помощи мягкой щётки. Этот простой приём позволяет устранить до 60% загрязнений перед основной стиркой.

Для жирных пятен оптимальным решением станет стирка с порошком при повышенной температуре. Любителям жидких средств стоит обратить внимание на составы с энзимами, которые эффективно расщепляют жировые соединения даже в холодной воде.

Особую проблему представляют следы реагентов, которые образуют белесые разводы на ткани. С ними поможет справиться раствор лимонной кислоты (10 грамм на литр воды). Замачивание на 10-15 минут с последующей обычной стиркой в большинстве случаев даёт отличный результат.

«Если следы от реагентов существенные, может потребоваться неоднократное замачивание с использованием лимонной кислоты», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Россиянам предрекли резкое подешевение продуктов и одежды весной
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Ранее Life.ru рассказывал, как предотвратить быстрый износ одежды. При стирке рекомендуется использовать мягкие жидкие моющие средства, так как они менее агрессивны и лучше сохраняют структуру тканей.

Артём Гапоненко
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