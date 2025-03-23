Правильно стираем и храним: Эксперт рассказала Life.ru, как предотвратить быстрый износ одежды

Современная одежда из масс-маркета не всегда отличается высоким качеством, но правильный уход поможет сохранить её свежий вид и предотвратить быстрый износ. Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова в беседе с Life.ru назвала несколько простых, но эффективных правил.

По словам специалиста, при стирке лучше выбирать мягкие жидкие моющие средства, так как они менее агрессивны и лучше сохраняют структуру тканей. Особенно полезны средства с увлажняющими компонентами — они защищают волокна от повреждений.

Натуральные ткани стирайте на деликатном режиме и при температуре не выше 30–40 градусов. Для дополнительной защиты используйте специальные мешки для стирки. Если вещи слабо отстирываются в щадящем режиме, попробуйте предобработку: нанесите моющее средство на загрязнения и аккуратно вотрите.

Чтобы избежать выцветания, стирайте вместе одежду похожих цветов. Избегайте стирки ярких вещей с белыми и светлыми, так как они могут полинять. Используйте кондиционеры для белья, которые помогают сохранить цвет и мягкость тканей. Людмила Поликарпова Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения

При сушке избегайте прямых солнечных лучей, так как ультрафиолет разрушает красящие пигменты. Оптимальный вариант — сушка в тени или на вешалке, что поможет избежать деформации. Хранение тоже играет важную роль. Поликарпова советует не складывать одежду в тесные шкафы — она может мяться и терять форму.

«Используйте чехлы для хранения из хлопка, чтобы защитить одежду от пыли и солнечных лучей», — заключила она.