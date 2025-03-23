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23 марта, 04:00

Правильно стираем и храним: Эксперт рассказала Life.ru, как предотвратить быстрый износ одежды

Химик Поликарпова: Натуральные ткани нужно стирать на деликатном режиме

Натуральные ткани нужно стирать на деликатном режиме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Натуральные ткани нужно стирать на деликатном режиме. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Современная одежда из масс-маркета не всегда отличается высоким качеством, но правильный уход поможет сохранить её свежий вид и предотвратить быстрый износ. Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова в беседе с Life.ru назвала несколько простых, но эффективных правил.

По словам специалиста, при стирке лучше выбирать мягкие жидкие моющие средства, так как они менее агрессивны и лучше сохраняют структуру тканей. Особенно полезны средства с увлажняющими компонентами — они защищают волокна от повреждений.

Натуральные ткани стирайте на деликатном режиме и при температуре не выше 30–40 градусов. Для дополнительной защиты используйте специальные мешки для стирки. Если вещи слабо отстирываются в щадящем режиме, попробуйте предобработку: нанесите моющее средство на загрязнения и аккуратно вотрите.

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Чтобы избежать выцветания, стирайте вместе одежду похожих цветов. Избегайте стирки ярких вещей с белыми и светлыми, так как они могут полинять. Используйте кондиционеры для белья, которые помогают сохранить цвет и мягкость тканей.

Людмила Поликарпова

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения

Чтобы избежать выцветания, стирайте вместе одежду похожих цветов. Избегайте стирки ярких вещей с белыми и светлыми, так как они могут полинять. Используйте кондиционеры для белья, которые помогают сохранить цвет и мягкость тканей.
Чтобы избежать выцветания, стирайте вместе одежду похожих цветов. Избегайте стирки ярких вещей с белыми и светлыми, так как они могут полинять. Используйте кондиционеры для белья, которые помогают сохранить цвет и мягкость тканей.

При сушке избегайте прямых солнечных лучей, так как ультрафиолет разрушает красящие пигменты. Оптимальный вариант — сушка в тени или на вешалке, что поможет избежать деформации. Хранение тоже играет важную роль. Поликарпова советует не складывать одежду в тесные шкафы — она может мяться и терять форму.

«Используйте чехлы для хранения из хлопка, чтобы защитить одежду от пыли и солнечных лучей», — заключила она.

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Ранее педиатр подсказала родителям, как часто надо мыть и стирать детские игрушки. Бактерии и инфекции, живущие в мягкой плюшевой ткани и на других поверхностях, могут вызвать у детей аллергию, а также различные болезни.

Ольга Годуненко
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